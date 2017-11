Bandido tenta aplicar golpe do falso sequestro em adolescente no Lago Norte

Uma família foi vítima de um falso sequestro na tarde deste domingo (5), no Lago Norte. Segundo a Polícia Militar, um casal saiu de casa pela manhã deixando os três filhos de 11, 13 e 14 anos na residência. Enquanto estavam sozinhos, um dos adolescentes atendeu a ligação de um criminoso dizendo que havia sequestrado sua mãe e exigiu dinheiro para soltá-la.

O filho mais velho do casal informou que tinha apenas R$ 300 em casa. O criminoso então exigiu que ele depositasse o dinheiro em uma agência bancária. O adolescente deixou os irmãos mais novos em casa e seguiu sozinho em busca de um local para depositar o dinheiro, ainda falando ao telefone com o criminoso.

Publicidade

Ao chegar em casa, o casal ficou sabendo da situação e saiu de casa em busca do filho solicitando apoio de uma viatura da Polícia Militar. A equipe policial as informações necessárias e seguiu em busca do adolescente, que foi encontrado nas proximidades do shopping Deck Norte.

O adolescente foi abordado pelos policiais, informado que se tratava de um falso sequestro e que sua mãe estava bem, já em casa. O depósito não foi efetuado. Nesse intervalo, os criminosos, vendo a fragilidade da família e com as informações repassadas pelo adolescente, passaram a extorquir sua mãe dizendo que haviam sequestrado seu filho e exigiam a quantia de R$ 100 mil para libertá-lo.

O golpe dos bandidos foi frustrado quando a equipe policial retornou à casa da família com o adolescente. O caso foi registrado na delegacia da região para apuração.