Avião faz pouso de emergência em Brasília após briga entre passageiros

Ícaro Andrade

Um avião da companhia American Airlines precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, por volta das 3h desta quarta-feira (28), após uma discussão envolvendo passageiros. O voo seguia de Guarulhos-SP para Nova York (EUA).

De acordo com a companhia aérea, alguns passageiros já foram realocados em outros voos. Alguns aguardam na sala VIP e outros estão hospedados em um hotel próximo ao aeroporto. A aeronave ainda se encontra no pátio aguardando autorização para decolar.

Vídeo da discussão

Empresário diz ter pago R$ 20 mil em passagem

O empresário Avelino Rocha, de 56 anos, um dos tripulantes, conta como ocorreu a discussão. “A mulher se desentendeu com o marido e após alguns minutos os dois começaram a se agredir. Os comissários tentaram intervir e acabaram sendo agredidos também pela mulher”, detalhou.

De acordo com Avelino, após a discussão, todos os passageiros foram informados que teriam que fazer um pouso em Brasília por conta do incidente. No entanto, ao chegar na capital, não foram mais informados ou acolhidos pela companhia aérea.

“Desembarcamos e a empresa não deu mais detalhes. O que sabemos até agora é que o casal foi encaminhado à Polícia Federal no aeroporto e que o voo está previsto para reembarque às 17h de hoje”, disse.

O empresário conta que chegou a pagar R$ 20 mil reais pela passagem, e precisou recorrer ao juizado especial do aeroporto para tentar reavê-las, pois por conta do descaso acabou perdendo uma reunião de negócios que teria às 12h.

A assessoria de imprensa da PF informou não ter identificado nenhum crime contra o atentado de segurança de voo. O casal envolvido assinou um termo condicional de desembarque e foi liberado em seguida.