Assassino de estudante chega com olho roxo à audiência e diz que ‘caiu no banheiro’

Misael Pereira Olair, de 19 anos, assassino confesso da adolescente Raphaella Noviski, de 16, dentro de uma sala de aula em Alexânia (GO), chegou à audiência de custódia com um olho roxo e com um colete à prova de balas. Questionado sobre a lesão, ele alegou que “tinha caído no banheiro” e que não sofreu violência desde que foi preso, nessa segunda-feira (6). Ele disse também já ter recebido a visita do advogado e de familiares. A audiência aconteceu no Fórum da Comarca de Alexânia, na tarde desta terça-feira (7). As informações são do jornal O Popular.

Ao fim da audiência, o juiz Leonardo Lopes dos Santos decidiu pela prisão preventiva dele. Assim, Misael vai responder preso ao processo de feminicídio. O comparsa, Davi José de Souza, 49, que transportou, esperou e deu fuga ao homem também ficará recluso.

“Na audiência, pela primeira vez, Misael demonstrou arrependimento”, contou, ao Jornal de Brasília, Rafaela Wiezel Azzi, delegada da Polícia Civil de Alexânia. A investigadora revelou que tinha temor de que Davi pudesse ser solto, “mas graças a Deus, nesse primeiro momento, a Justiça foi feita”. A população acompanhou de perto a decisão do juiz Leonardo Lopes dos Santos Bordini, que converteu a prisão em flagrante de ambos em preventiva.

“Cego de ódio”

Rafaella Noviske estudava no 9º ano. Ela estava no fundo da sala quando o homem chegou. Segundo a delegada, ele estava cego de ódio, não soube dizer se havia outras pessoas no local. Depois de matar a vítima, Misael pulou o muro, entrou em um carro e fugiu.

Policiais militares do município se depararam com o carro e estranharam o homem encapuzado. Na abordagem ele teria confessado o crime. Na mochila, foi encontrada a arma utilizada no crime, várias munições, uma faca e uma máscara.

Tiroteio em escola

Este é o segundo caso de ataque com arma de fogo dentro de uma escola goiana em menos de um mês. Em 20 de outubro, duas crianças, de 12 e 13 anos, foram mortas e outras quatro ficaram feridas após um atentado dentro do Colégio Goyases, em Goiânia.

O jovem de 14 anos, que seria vítima de bulying, usou uma pistola calibre .40, de propriedade da mãe, que é policial militar, para abrir fogo em sala de aula. O garoto está apreendido em uma unidade para adolescentes em conflito com a lei.