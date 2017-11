Assaltantes são presos após roubo a loja de celulares no Pátio Brasil

Três homens foram presos suspeitos de roubar uma loja de aparelhos celulares no Pátio Brasil Shopping. Os assaltantes teriam entrado no local armados e levado aproximadamente 40 celulares de funcionários e clientes, que foram rendidos no depósito do estabelecimento. Ninguém se feriu.

Eles foram detidos por policiais militares por volta das 15h40 desta sexta-feira (3), no interior de uma casa localizada na QR 515 de Samambaia, no momento em que dividiam os produtos roubados. Um menor que estava com os suspeitos também acabou apreendido.

A PM conseguiu chegar ao endereço após obter a numeração da placa do carro usado por eles para a fuga, que apontou que o proprietário do veículo morava lá. Uma equipe foi até a residência e encontrou o automóvel estacionado na garagem. Assim que viram os policiais, dois deles fugiram pelo telhado e os outros dois pularam o muro para uma casa vizinha. No entanto, todos acabaram detidos instantes depois.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma arma de brinquedo e um carregador de pistola 380, além dos celulares e pertences roubados que estavam sendo divididos. Os suspeitos foram conduzidos para a 26ª Delegacia de Polícia. Já o adolescente, de 17 anos, foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), para registro da ocorrência e reconhecimento das vítimas.