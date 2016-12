Árvore cai em cima de carro no Lago Sul e arrasta fios de alta tensão

Uma árvore caiu em cima de um KIA Cerato, no conjunto 12 da QI 27, no Lago Sul, por volta das 13h40 desta terça-feira (27). O veículo era conduzido por um homem de 70 anos que, com o impacto, sofreu dores nos membros superiores. Apesar do susto, ele não precisou ser transportado ao hospital.

A árvore ficou atravessada na via, impedindo o tráfego de moradores, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O incidente ainda provocou a queda de fios de alta tensão, que foram arrastados pelos galhos e estão espalhados pelo chão. A Companhia Energética de Brasília (CEB) foi acionada e os militares fazem supervisionam o local.

Veja o vídeo