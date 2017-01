Aprovado novo horário do Eixão do Lazer para o verão

Lucas Campelo

redação@jornaldebrasilia.com.br

A partir dessa semana, o Eixão do Lazer vai funcionar das 7h às 19h nos domingos e feriados. A medida foi aprovada por meio de consulta pública, através do Portal de Brasília, e teve 87% dos votos a favor da alteração. A decisão só vai valer durante o período do horário de verão, em que o dia fica claro por mais tempo. O prazo de validade vai até 19 de fevereiro. Após a data, o horário segue das 6h às 18h. O novo horário foi divulgado na tarde desta terça-feira (31), no Palácio do Buriti.

A informação foi anunciada pelo secretário Adjunto de Relações Institucionais e Sociais, Igor Tokarski, em parceria com a secretária de Esporte Turismo e Lazer, Leila Barros, e com o diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER), Henrique Ludovice. “Conseguir atender o pedido da população nos deixa muito feliz”, afirma Igor Tokarski.

Agora, os secretários pensam em encaminhar um novo projeto de lei para a Câmara Legislativa com a proposta de ampliar a medida também para o próximo horário de verão, que começa em outubro de 2017 e termina em fevereiro de 2018. “A demanda partiu daqueles que frequentam o Eixão, e amam o esporte”, comentou Leila Barros.

A proposta visa beneficiar a comunidade que terá a oportunidade de praticar esportes com o dia ainda claro no período entre fim da tarde e início da noite. “O Eixão é um espaço que se transformou em um templo de lazer”, finaliza Leila.

Relembre



No ar desde 1º de janeiro, a enquete sobre o uso do Eixão do Lazer terminou na segunda-feira (30). Normalmente, o Eixo Rodoviário Sul e Norte fica interditado para veículos das 6h às 18h nos domingos e feriados e aberto para caminhadas, corridas, pedaladas e outras atividades. Por meio da consulta on-line, o governo quis saber se a população queria o fechamento para carros das 7h às 19h durante o horário de verão.