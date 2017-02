Após ser reconhecida, dupla é presa por suspeita de matar homem a pauladas

Tweet no Twitter

José Elvis Sousa Florêncio, de 28 anos, e Luiz Marcos Francisco Xavier, de 41 anos, foram presos em flagrante na noite deste sábado (4), acusados de terem matado Modesto Basto da Silva na QMS 30-A, Bloco Q, Lote 08, no Setor de Mansões de Sobradinho.

Segundo a PM, os três bebiam em um barraco quando houve um desentendimento entre eles e Modesto foi morto com uma paulada na cabeça. Alertados por vizinhos, as equipes do GTOP fizeram diligências na região para tentar localizar os suspeitos, até que a GTOP 33 A abordou José Elvis e Luiz Marcos, que foram reconhecidos por testemunhas.

A dupla foi levada para a delegacia, sendo autuada em flagrante por homicídio.

Na consulta aos registros policiais a PM constatou que havia um mandado de prisão para Luiz Marcos, um dos suspeitos de cometer o homicídio, e outro para Modesto, a vítima.