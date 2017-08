Após rompimento de adutora, DER libera faixas exclusivas da EPTG e EPNB

Tweet no Twitter

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) liberou o tráfego nas faixas exclusivas para ônibus da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) até à meia-noite desta sexta-feira (18). A medida ocorre em consequência do rompimento de uma adutora na Estrada Parque Vicente Pires, em Águas Claras, no início da manhã desta quinta (17).

O local da adutora foi interditado e provocou um caos no trânsito da região. Segundo a Caesb, equipes de manutenção foram ao local para fechar o registro manual de forma gradativa. A água foi completamente fechada às 6h50. Técnicos estão por lá para efetuar o conserto, mas ainda não há previsão do término nos reparos.

Devido ao rompimento, as seguintes áreas estão sem abastecimento: Taguatinga: QSA 01 a 25; QSB 01 a 06; QSC 01 a 28; CSA 01 a 03; CSB 01 a 10; C 01 a 11. Guará: Lúcio Costa; SQB; Expansão do Guará toda; Colônia Agrícola Águas Claras.