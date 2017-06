Após mais de três anos, vítima consegue reaver caminhão roubado em Samambaia

Amanda Karolyne

Depois de mais de três anos, a Polícia Civil conseguiu proporcionar um final feliz à vítima de um assalto. O caminhão do fretista Liomar Borges, que havia sido levado por ladrões em dezembro de 2013, foi recuperado na cidade de Tabocas do Brejo Velho (BA), a 700 km do DF, com placa clonada. Os envolvidos no crime já haviam sido detidos em dezembro de 2014, mas restava encontrar o caminhão de Liomar, que na época foi mantido refém por dez horas.

Na semana passada, a polícia flagrou um homem dirigindo o veículo na cidade baiana. “O indivíduo sabia que era fruto de roubo e mandou o veículo ser adulterado”, afirma o delegado Raphael da Silva Seixas, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. O receptador, que também utilizava o carro para fretes, foi preso pego em flagrante.

Seixas destaca que a Polícia Civil se sensibiliza com as histórias de todas as vítimas, mas o caso de Liomar foi especial. “O fato de ele ter ficado refém e ter sido ameaçado de morte nos deixou comovidos. E porque ele perdeu algo que sustentava a família”, comenta. “Ele virou um amigo”, completa.

Liomar tem 43 anos, é casado e tem duas filhas. Com lágrimas nos olhos, relata que sempre teve notícia do andamento do caso. Para ele, foi uma sensação muito ruim perder o instrumento de trabalho dessa maneira. “Quando estava como refém em Samambaia, eles me diziam para não falar nada, senão me matariam”, relembra. “É um trauma muito grande, nunca achamos que isso vai acontecer com a gente”, observa.

E mesmo sem ter como trabalhar, o fretista nunca perdeu as esperanças. Vendeu o carro e comprou outro caminhão. “Mas começar do zero foi muito difícil, e voltar a trabalhar lá no mesmo lugar também não está fácil”, diz.

Agora, Liomar seguirá para o Detran para regravar os sinais. O fretista reclama dos estragos feitos pelas pessoas que cometeram o delito. “Agora é consertá-lo devagar para trabalhar”, conclui.

Relembre o caso

No dia 16 de dezembro de 2013, Liomar recebeu uma ligação de um cliente, requisitando carregamento de britas até a Quadra 827 de Samambaia. Ele foi rendido por Tiago Augusto e Werbster Yataanderson, logo quando chegou ao local. A ação também contava com Douglas Mikael Mineiro dos Santos e duas adolescentes. A vítima foi colocada no porta-malas de um carro e mantida em Samambaia, onde iriam matá-lo, mas uma das adolescentes impediu. Ele ficou 10 horas em cativeiro, até que o caminhão chegasse ao destino combinado.