Após colisão, carro derruba poste e deixa dois feridos na Epia Sul

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (13), na Epia Sul, próximo à Estação Shopping do Metrô. O veículo em que as vítimas estavam, um GM Celta, de cor vermelha, chegou a derrubar um poste após colidir contra um Peugeot 207, conduzido por uma mulher, que não sofreu ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista Edgleyson Gonçalves dos Santos, de 22 anos, e o passageiro Gelson Aljan Félix da Silva, 22, precisaram de atendimento no local e transporte para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor se queixava de dores na perna direita, no tórax e escoriações na face, já o passageiro sentia dores no peito. Ambos foram encaminhados conscientes e orientados para o hospital.

O local ficou isolado, aguardando policiamento de trânsito. Somente uma faixa precisou ser fechada durante o atendimento, porém, devido ao horário, não houve transtorno ao trânsito.