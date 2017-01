Ana Zago Ateliê destaca-se entre expositores da BSB Mix com peças de Brechó de Luxo

Tweet no Twitter

Uma das mais tradicionais feiras de moda da cidade promove a edição “Liquida Verão” neste final de semana, 21 e 22 de janeiro, no Gilberto Salomão.

Dentre os diversos expositores, o Ana Zago Atelie se destaca ao levar para o evento artigos de Brechó de Luxo. São peças exclusivas de grandes marcas a preços de brechó.

De acordo com a organização do evento, não é comum que os expositores participantes levem peças de brechó à feira, já que os preços oferecidos já costumam ser abaixo do valor de mercado.

“A gente vai levar roupas de grandes marcas com preços muito bons, por serem de brechó. Não se encontra isso em feiras por ai”, comenta Ana Zago, dona do ateliê.

Dentre as peças, marcas como BobStore, Lelis blanc, Animale, Schutz, Maria Filo e MOb serão expostas pelo Ana Zago Ateliê.