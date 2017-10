Ampliação de racionamento de água no DF cada vez mais perto

Da Redação

O governo já tem um esquema para ampliar o racionamento de água no Distrito Federal, caso a crise hídrica se agrave. Embora garanta que ainda não há data para a medida, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) tem o plano B como uma possibilidade para amenizar o esvaziamento dos reservatórios.

Apesar de não ter ocorrido o anúncio de forma oficial, fontes do GDF informaram ao Jornal de Brasília que é mais que certo o início de um segundo dia de rodízio de abastecimento de água. Dia após dia, os técnicos que acompanham a questão veem os reservatórios em estado cada vez mais alarmante. Ontem, o nível do reservatório do Descoberto estava em 11%, e o de Santa Maria em 25,5%. Nesse primeiro, a previsão é de que ele pode ficar abaixo da curva esperada nesta semana, o que complica ainda mais a situação.

Nas semanas anteriores, esses prognósticos embasaram a garantia da Caesb de que não havia, por enquanto, motivo para o reforço no racionamento. Ontem, a companhia voltou a informar que, “caso aconteça, (a medida) será amplamente divulgada e com antecedência”. Para modificar o cronograma do rodízio, a Caesb precisa enviar um plano com a proposição à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa), que tem 24 horas para análise.

Comunicação

Se a proposta for aprovada, a Caesb precisa comunicar a população pelo menos 24 horas antes do início do cronograma. Até ontem, a Adasa não havia recebido nenhum plano, segundo informou a assessoria de imprensa da agência.

