Alunos aprovados no PAS da UnB comemoram resultado

Rosana Jesus

rosana.jesus@jornaldebrasilia.com.br

A primeira chamada dos aprovados na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB) foi comemorada com uma mistura de sentimentos. Os selecionados celebraram os resultados com banho de tinta e uma mistura de emoções entre choros e sorrisos. A lista foi divulgada na tarde desta segunda-feira (9).

Manuela de Castro, de 17 anos, falou sobre a sensação de passar no curso dos sonhos. “A ficha ainda não caiu. Desde o início do ensino médio eu sempre quis cursar ciências sociais e agora é real”, se emociona. “Meus pais me apoiam, eles dizem que tenho que fazer o que eu amo de verdade. Minha mãe chorou quando ficou sabendo do resultado”, conclui.

Para Rafaela Siqueira, de 18, cursar medicina sempre foi a vontade dos pais, mas passou em outro curso. “Eu sabia que não passaria em medicina assim, de cara, então optei por ciências ambientais, e consegui”, conta. “Na realidade, meu grande sonho é ser veterinária, mas ainda tem muita coisa pela frente. Mesmo assim estou feliz, pelo menos passei para alguma coisa”, comemora.

O pai de Rafaela discorda da vontade da filha, mas a incetiva. “Ainda vamos conversar durante as férias. Precisamos entrar em um acordo para ver se ela vai fazer mesmo esse curso”, diz Green Siqueira. “Vamos analisar com calma, mas mesmo assim ficamos felizes, pois isso faz ela saber que é capaz”, destaca o taxista, de 42 anos.

“Para mim, foi uma mistura de emoções porque, quando cheguei, não havia visto meu nome. Depois, uma amiga me avisou que poderia estar na lista do 2° semestre. Quando olhei, estava lá, eu era o 18°, de 18 vagas, nem sei explicar o que senti”, comemora Paulo Henrique Morato, 17 anos. “Fui o último a passar para o curso de estatística. Minha mãe ainda não sabe, mas ela vai ficar tão feliz quanto eu, pois me incentivou a fazer o que eu amo desde criança”, complementa.

Seleção

O Subprograma 2014 foi o primeiro a contar com o Sistema Informatizado de Seleção para os Cursos de Graduação da UnB (SISUnB), que permitiu aos participantes a alteração da pré-opção de curso, escolhido na inscrição. Os candidatos puderam realizar a mudança no Sistema durante os dias 5 e 6 de janeiro.

A Universidade ofereceu um total de 4.222 oportunidades distribuídas entre 99 cursos de graduação, nos quatro campi da UnB: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. As vagas são divididas para ingresso nos dois semestres letivos da Universidade, sendo 2.112 chances para o 1.º semestre e 2.110, para o 2.º semestre de 2017.

Saiba mais

A lista de aprovados foi afixada no Instituto Central de Ciências (ICC) Norte e no Teatro de Arena do campus Darcy Ribeiro e também está disponível pelo site do CESPE.