Alexânia: cidade de tragédia em escola é uma das mais violentas do país

Jéssica Antunes

Alexânia, cidade Goiânia abalada pelo atentado dentro de uma escola que matou uma menina de 16 anos, está entre as cidades mais perigosas do país. O município, na Região Metropolitana do Distrito Federal, está em 80º lugar entre aqueles com maiores taxas de homicídio por arma de fogo segundo o Mapa da Violência de 2016. Com cerca de 30 mil habitantes, foram registradas uma média de 52,9 casos por grupos de cem mil habitantes.

Na manhã desta segunda-feira, um homem de 19 anos invadiu a Escola Estadual 13 de Maio e disparou, pelo menos onze vezes, contra Rafaella Noviske, 16 anos, aluna do 9º ano. Segundo a investigadora da Polícia Civil Rafaela Wiezel, a linha de investigação é crime passional. Os dois teriam estudado juntos no ano passado, quando, interessado em namorar a menina, Misael Pereira Olair teria tentado presenteá-la, mas não conseguiu.

Era por volta das 9h desta segunda-feira quando Misael Pereira Olair, de 19 anos, teria pulado o muro e procurado pela vítima pelas salas de aula do colégio. De acordo com a delegada, Misael entrou na escola, invadiu a primeira sala de aula do corredor, mas não encontrou a vítima. Em seguida, ele entrou na segunda sala, foi direto ao local onde a adolescente estava e disparou vários tiros contra ela, que morreu no local.

À delegada, o suspeito disse que não se arrepende do crime e que comprou a arma com a intenção de matar a menina. Nas redes sociais, a notícia do crime gerou comoção e revolta diante da criminalidade. “Aonde vamos parar com tanta violência?”, questionou uma mulher. “Alexânia cada dia pior pra se morar. Aqui está o inferno puro. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós”, desabafou outra pessoa.