Agentes penitenciários pedem contratação de aprovados em concurso de 2014

Agentes penitenciários do Distrito Federal, Goiás e Tocantins realizam, na manhã desta terça-feira (17), um protesto na praça do Museu Nacional da República.

Segundo o Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciarias do Distrito Federal (Sindpen-DF), os agentes pedem a constitucionalização da carreira de Agente Penitenciário, retirada do agente da reforma da Previdência, contratação dos aprovados no concurso de 2014, criação de mais vagas para apenados, entre outros.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 100 agentes participam do ato. Eles vão fazer uma passeata até o Ministério da Justiça.