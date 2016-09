Agente do Detran é agredido por PM em blitz no Núcleo Bandeirante

Um agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) registrou uma ocorrência nessa terça-feira (20) após ser agredido por um suposto policial militar durante uma blitz entre o Núcleo Bandeirante e o Park Way. A agressão ocorreu por volta das 19h.

De acordo com a ocorrência, o motorista de um dos veículos que passava pela blitz parou o carro e perguntou aos agentes se teria sido multado. Ao perceber que estava sendo filmado, o homem, que se identificou como policial militar, teria xingado e tentado tomar o celular do agente, além de sacar uma pistola. Ele ficou no local por cerca de 10 minutos e foi embora ao perceber que os agentes do Detran haviam solicitado a presença da Polícia Militar.

O boletim foi registrado na 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). A PM informou que ainda não foi notificada sobre o assunto. O registro será encaminhado à corregedoria da corporação.