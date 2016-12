Agente da Polícia Civil é atropelado após perseguição

Um agente da Polícia Civil de 36 anos foi atropelado após uma perseguição a carros roubados, na tarde desta quinta-feira (29), por volta das 15h, em frente ao Residencial Pôr do Sol, no Setor de Mansões do Park Way 07, em direção a Santa Maria.

O agente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e teve luxações e escoriações pelo corpo. O estado é estável e foi encaminhado para Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Já um dos suspeitos, Gabriel dos Santos Lima, de 26 anos, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. O homem estava consciente e também foi levado para o HBDF, pelo resgate aéreo do Bombeiros.

O trânsito ficou congestionado no local em razão da curiosidade dos motoristas que passavam por ali. A Polícia Civil investiga o caso.