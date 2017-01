Aeroporto JK é considerado o 4º mais pontual do mundo entre os de grande porte

Em uma recente pesquisa realizada pela OAG, empresa que analisa viagens aéreas, o aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, na escala de terminal de grande porte, foi eleito o quarto mais pontual no mundo. O aeroporto JK recebe entre 10 e 20 milhões de passageiros por ano. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também aparece no ranking, em sexto lugar. O do Rio de Janeiro aparece em décimo segundo.

Para a OAG, é considerado pontual todo voo que chega ao destino ou decole em tempo inferior a 15 minutos. Em Brasília, segundo a análise, 87,07% das aeronaves analisadas se enquadram nessa margem de pontualidade.

O presidente do aeroporto, Daniel Ketchibachian, se sente contente com o resultado e afirma que o aeroporto é um dos maiores centros de conexão do Brasil. “Essa colocação é muito importante, pois processar um grande número de aeronaves e passageiros no horário requer uma logística alinhada e está em uma ação que realizamos conjuntamente com as companhias aéreas e o Controle de Trafego Aéreo”, diz.

Ketchibachian também ressalta que essa posição demonstra que o trabalho está sendo executado corretamente. “Trabalhamos em sinergia, em busca do investimento que realizamos ao longo desses quatro anos de concessão. E garanto que apresentando bons resultados”, completa.

Passageiros aprovam a colocação

O economista José Alves Garcia aprova a posição no ranking e garante que o aeroporto de Brasília tem se destacado. “Eu sempre utilizo o aeroporto e nunca tive problemas relacionados a atrasos. Meus vôos são todos pontuais. Minhas experiencias aqui sempre foram boas, diferente de outros locais”, explica.

O casal Luiz Otávio Cunha e Iane Almeida afirma que o JK é o aeroporto mais pontual que já utilizaram. “O único problema que já tivemos em relação a voos foi há uns 8 anos, quando houve uma greve geral em todos os aeroportos. Fora isso, aqui está de parabéns com a pontualidade”, elogia a servidora pública. “Brasília está dentro dos padrões. Aguardar até 30 minutos é aceitável, pois eles são bem movimentados. Mas toda viagem é tranquila, o aeroporto atende muito bem. Não tenho o que questionar”, completa o economista.

Na categoria, o aeroporto mais pontual do mundo, segundo a OAG, foi o de Surabaya, na Indonésia. O terminal exibe 90,03% de pontualidade nos voos, de acordo com o levantamento. Depois, aparecem os aeroportos de Honolulu (87,53%), no Havaí e de Salt Lake City (87,20%), em Utah, nos Estados Unidos