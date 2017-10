Adolescentes tentam roubar shopping da Asa Norte e um deles acaba ferido

Uma tentativa de roubo praticada por dois menores acabou com um deles ferido durante luta corporal com um segurança. O ataque ocorreu em uma loja de celulares do Boulevard Shopping, na Asa Norte, no início da tarde desta segunda-feira (30).

Segundo a assessoria do complexo comercial, os seguranças do estabelecimento agiram rapidamente e impediram o roubo. Um dos suspeitos resistiu e acabou ferido durante luta corporal.

De acordo com a Polícia Militar, os garotos, que têm 16 e 17 anos, utilizaram um revólver calibre .38 para intimidar as vítimas. Eles chegaram a efetuar um disparo em direção ao teto e ninguém foi atingido. Em princípio, os menores roubaram alguns celulares até serem contidos pela segurança.

O menino foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) para tratar dos ferimentos. O comparsa foi apreendido. A ocorrência está em andamento na 2ª Delegacia de Polícia, que fica próximo ao centro comercial.