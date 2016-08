Adolescentes são apreendedidos após assalto na 709 sul

Dois adolescentes foram apreendidos após assaltarem pessoas que estavam em uma parada de ônibus na 709 Sul, por volta das 19h40 dessa sexta-feira (26). Após a ação, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que localizou os suspeitos embarcando em um coletivo na parada de ônibus das quadras 710/711 Sul.

Com eles, os policiais não encontraram nada de ilícito. No entanto, após buscas no interior do ônibus, foi localizado dois celulares e um video-game. Os menores foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente.