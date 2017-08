Adolescentes roubam carro e atropelam garota de 17 anos em Planaltina

Uma menina de 17 anos foi atropelada por um carro conduzido por um adolescente de 15 anos de idade na tarde deste domingo (13), em Planaltina. No carro também estavam outros quatro menores – dois de 14 anos, um de 15 anos e um de 16 anos de idade – e um homem de 19 anos. No momento do acidente eles tentavam fugir da Polícia Militar.

De acordo com os militares o grupo roubou o veículo, um Gol de cor preta, durante a madrugada em um rodeio que ocorria no setor Buriti III, na mesma cidade e após o roubo chegaram a realizar diversos assaltos na região. Após rondas, a polícia conseguiu localizar o carro, mas na abordagem os condutores tentaram fugir. Durante a perseguição eles perderam o controle do automóvel, subiram no meio-fio e bateram no muro, atropelando a jovem. Ela foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), com escoriações leves, mas passa bem.

Publicidade

Além do veículo roubado, foram encontrados também uma bolsa com documentos, R$ 50 em espécie e um celular. Dois menores, um de 14 outro de 15 anos, foram reconhecidos pela dona do veículo.

Os menores foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente I (Asa Norte) e o maior foi encaminhado para 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).Todos os envolvidos tinham registro na polícia.