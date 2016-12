Adolescentes assaltam posto de combustíveis, batem carro roubado em viatura da PM e acabam detidos

Na madrugada desta terça-feira (27), uma dupla de adolescentes foi apreendida após roubar um posto de combustíveis em Ceilândia. Momentos antes da apreensão, os menores chegaram a bater o carro em que estavam, um GM Corsa, em uma viatura policial.

O crime ocorreu em um posto localizado na quadra 25 de Ceilândia Sul. Por volta das 2h, policiais militares foram acionados por um funcionário, que avisou que havia sido roubado e que os suspeitos estavam em um veículo branco no estacionamento do posto.

Segundo a PM, quando a equipe se aproximou do carro apontado pela vítima do assalto, os suspeitos colidiram o veículo contra a viatura. Após a colisão, eles ainda conseguiram fugir, mas acabaram sendo alcançados no início da via leste.

No interior do carro, foram apreendidos R$ 77 e uma arma de brinquedo. Em seguida, os militares constataram que os autores do crime eram menores de idade. Eles assumiram a autoria do roubo do dinheiro e do carro que foi usado no crime.