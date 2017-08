Adolescente usa réplica de submetralhadora para assaltar ônibus no Recanto das Emas

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Após roubar e aterrorizar passageiros de um ônibus com uma suposta submetralhadora, um adolescente de 16 anos acabou apreendido na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 15h40, na quadra 113 da Av. Recanto das Emas. Além do jovem, um comparsa de 19 anos também foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, ao entrar em um ônibus da empresa Urbi, o maior, munido de uma faca, rendeu o motorista e anunciou o assalto. Em seguida, o menor retirou a arma de uma mochila e passou a catraca, ameaçando os passageiros.

Publicidade

A dupla foi flagrada pela PM quando descia do coletivo e foi detida em flagrante, com celulares das vítimas. Logo após a ação, os policiais constataram que a arma usada no crime era de brinquedo, tratava-se de uma réplica de uma submetralhadora UZI.

O menor foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) e o maior, preso por roubo e corrupção de menores, foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia, responsável pela região.