Adolescente suspeito de abusar sexualmente da irmã mais nova é apreendido pela PM

Um adolescente de 16 anos suspeito de abusar sexualmente da irmã mais nova, 14, foi apreendido na manhã deste domingo (8) pela Polícia Militar do Distrito Federal, em Ceilândia. Foi a mãe dos dois que denunciou o caso assim que soube dos abusos. Ela flagrou a filha chorando em casa e quis saber o motivo. Depois de muita insistência, a menor revelou o que vinha acontecendo.

De acordo com a PM, a garota era violentada pelo irmão há meses. Os abusos aconteciam quando ficavam sós. A vítima tinha medo de entregar o rapaz porque era ameaçada sempre por uma faca. A mãe aproveitou que o jovem dormia para sair de casa, na QNP 29, no Setor P Norte, e pedir ajuda à polícia. O rapaz foi acordado por uma guarnição do 10ª Batalhão da PM, não apresentou resistência e foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).

Segundo o tenente Harison Bezerra, o jovem admitiu o crime. “O que chama a atenção nessa história é que o pai dos envolvidos está preso também por estupro. Entre outros crimes, o homem abusou da filha mais velha. Na época, a vítima tinha 5 anos. Hoje, tem 18”, relatou.

Dados da Secretaria de Segurança e da Paz Social apontam que entre janeiro e novembro do ano passado, 617 ocorrências de estupro foram registradas no DF. Um aumento de 8,2% em comparação ao mesmo período de 2015, quando 570 casos desse tipo foram contabilizados.