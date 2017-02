Adolescente perde controle do carro e colide com poste em Santa Maria

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde desta quarta-feira (1º), para socorrer um adolescente de 16 anos que se envolveu em um acidente de trânsito na QR 301/302, em Santa Maria Sul.

De acordo com a corporação, o menor conduzia o veículo e perdeu o controle, vindo a colidir com um poste de iluminação pública. Ele foi encaminhado ao hospital, em estado de choque, com luxação no ombro direito e joelho esquerdo.

O trânsito precisou ser desviado na avenida e a CEB foi acionada para verificar possibilidade de queda do poste.