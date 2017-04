Adolescente morre após estrutura de circo desabar na Asa Norte

João Paulo Mariano

Especial para o Jornal de Brasília

O Dia do Circo foi marcado por uma tragédia no fim da tarde desta segunda-feira (27), na Asa Norte. Por volta das 17h30, após um forte temporal, a estrutura do Circo Khronos, no estacionamento do Boulevard Shopping caiu sobre um adolescente de 17 anos, levando-o à morte.

De acordo com o major Lourival do Corpo de Bombeiros do DF, Weyne Bispo da Costa, 17 anos era de Anápolis e trabalhava com serviços gerais no empreendimento. Ele estaria acompanhando o circo para conseguir uma vaga fixa. Lourival afirma que a causa da morte seria um trauma no pescoço, já que não havia ferimentos aparentes e a estrutura era muito pesada.

No momento da queda, havia este jovem e um outro homem, que saiu do local ileso. Da estrutura, só sobrou uma das torres. Toda a arquibancada ficou para fora. A chuva que caiu no fim da Asa Norte foi rápida, mas os vento foram bem fortes. Árvores também caíram no local.

Ainda segundo o major Lourival, o local não tinha alvará pois a estreia deveria ocorrer nesta sexta-feira (31), assim a vistoria final só pode ser feita quando toda a estrutura for terminada. A causa do incidente só poderá ser descoberta depois de perícia da Polícia Civil e da Defesa Civil.