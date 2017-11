Adolescente infrator foge do carro em que era transportado sob escolta de agentes

Um adolescente que cumpre medida sócioeducativa fugiu de um carro da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis) durante uma escolta na tarde de terça-feira (31). Os agentes responsáveis pela escolta informaram que o veículo, uma S10, teria passado por um buraco na pista e, com isso, a tampa do carro teria aberto, facilitando a saída de um dos cinco adolescentes que estavam no carro.

Ainda de acordo com os agentes, a fuga só foi percebida cinco minutos após a tampa ter se aberto. O adolescente ainda não foi apreendido.

Versão Oficial

Em nota a Subsis confirmou o fato e informou que o carro usado para o transporte dos adolescentes está em perfeito estado. A Subsecretaria relatou ainda que as algemas usadas para contenção dos jovens são as mesmas utilizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O texto também afirma que “a Diretoria de Serviço de Segurança, Transporte e Acompanhamento Externo (Disstae) já realizou, em 2017, 4.231 escoltas sem nenhum episódio anterior de evasão. O Disstae tem 70 agentes que passam por treinamento específico para atuar no serviço”.

A Secretaria da Criança apura o caso para verificar se houve falhas de procedimento na operação. O veículo será periciado com o auxílio da Polícia Civil e do Ministério Público.