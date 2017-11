Adolescente é flagrado vendendo atestados falsos em estação do Metrô

Tweet no Twitter

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite dessa terça-feira (7), sob a suspeita de vender atestados médicos falsificados Segundo a Polícia Militar, corporação chegou até o jovem após uma ligação anônima.

Conforme os militares, o menor foi flagrado na estação Ceilândia Sul do Metrô, com um talão contendo 25 atestados falsificados do GDF.

Aos policiais, o rapaz confirmou que estava negociando cada atestado por R$ 25. Apreendido, ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA) para as providências cabíveis.