Adolescente é apreendido por matar motoboy com golpes de capacete na cabeça

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Ele é suspeito de matar um motoboy com golpes de capacete na cabeça, no Novo Gama. O crime, que ocorreu no dia 13 de junho, foi motivado por um desentendimento por conta de uma menina, segundo a Polícia Civil de Goiás.

Segundo investigações, no fatídico dia, Ivanildo Costa Neres entregava pizzas a bordo de sua motocicleta, quando se envolveu em uma discussão por causa de uma menina, no bairro Boa Vista I. O adolescente então agrediu a vítima com golpes de capacete e, em seguida, levou a motocicleta da vítima. Pouco tempo depois, ele abandonou o veículo e o deixou caído em via pública.

Ivanildo foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital de Base com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois.

Ao perceber que seria preso, o adolescente tentou fugir, mas foi detido pelos agentes. Ele já tinha passagens por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.