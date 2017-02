Adolescente de 15 anos anuncia pé de maconha na internet e acaba apreendido

Agentes da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (1º), um adolescente de 15 anos que anunciava a venda de pés de maconha pelo Facebook.

Durante a investigação, os policiais identificaram o endereço do menor e encontraram o pé de maconha em sua casa. De acordo com a Polícia Civil do DF, o anúncio da planta era feito sem nenhum receio no grupo “Feira do Rolo Ceilândia”. O valor cobrado pelo jovem era de R$ 120.

O jovem foi levado para a 19ª DP, onde policiais investigam a participação de adultos. Em seguida, será levado para autuação na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), que dará prosseguimento às investigações.