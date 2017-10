Adasa adia decisão sobre plano de racionamento de 48 horas

João Paulo Mariano

redacao@grupojbr.com.br

O projeto que aborda o segundo dia de racionamento no DF ainda não foi avaliado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa). A promessa era de que a análise ocorresse em um prazo de 24 horas após o envio do documento por parte da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Assim, como não há um novo prazo para a verificação do projeto, a data para um novo dia de racionamento está incerta.

A Agência não divulgou quais foram as informações solicitadas à Caesb, mas informou que “está mobilizada para analisar e decidir o mais breve possível”. O Plano de Racionamento da concessionária chegou a Adasa às 18h40 da última segunda (23), quando o expediente já havia sido encerrado. Assim, a avaliação só começou na manhã desta terça-feira (24) e seguirá até que todas as dúvidas da equipe técnica sejam respondidas. Não há um tempo definido para que isso ocorra.

48 horas sem água

A possibilidade de 48 horas de racionamento foi apresentada pela Caesb na ultima sexta-feira (20). Para colocar o plano em prática, a empresa precisa da autorização da Adasa, mas já adiantou que só implementará o rodízio quando os reservatórios chegarem a 5% do volume útil. Nesta terça, o sistema do Descoberto estava com um nível de 8,7%, abaixo da referência para o mês, que era de 9%. Já o de Santa Maria estava com 24% de volume.

Atualmente, o rodízio, como é chamado pela Caesb, funciona com um ciclo de seis dias: 24 horas sem água, dois dias para restabelecimento e três dias de funcionamento sem interrupções. Depois, o ciclo reinicia. No sistema do Descoberto, que abastece quase 65% do DF, o procedimento começou no dia 19 de novembro. Já no Santa Maria, responsável por 24% da Capital, foi em 16 de janeiro.