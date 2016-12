Acompanhe o trânsito na noite desta terça (27) no Distrito Federal

No início da noite desta terça (27), os motoristas enfrentam diversos pontos de lentidão pelas principais vias do Distrito Federal.

O Jornal de Brasília mantém informações sobre o trânsito atualizadas ao longo do horário de maior circulação de veículos. No momento, são registrados cerca de 5 km de congestionamento.

Acompanhe o trânsito também pelo twitter do JBr.

– De acordo com o DER, a subida do Colorado tem lentidão, nesse momento, sentido Sobradinho.

– EPTG pista mais intensa do DF tem tráfego pesado na altura do Guará. Para quem vai sentido Samambaia, EPNB é melhor opção.

– Na via Estrutural os veículos andam na velocidade da via. Apesar do horário, via EPIA também segue sem engarrafamento, sentido Núcleo Bandeirante.

– Saída Norte: para quem vai sentido Sobradinho e Planaltina o tráfego pelas vias W3, Eixão e L2 é acentuado.

– Condutores enfrentam apenas um pequeno engarrafamento na altura do Zoológico, sentido saída sul. Na Ponte Jk o tráfego flui bem, sentido Paranoá.

– Saída Sul: Motoristas que seguem pelo Eixão encontra trânsito tranquilo. Avenidas W3 e L2 também tem tráfego acentuado.