Acompanhada pelos dois filhos, adolescente é flagrada usando drogas em motel

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma adolescente de 17 anos foi flagrada usando drogas dentro de um motel, nessa quarta-feira (1º), em Catalão, na região sudeste de Goiás. A garota estava acompanhada dos dois filhos de , um de 2 anos e um bebê de 9 meses. Outras quatro pessoas consumiam entorpecentes com a jovem.

A Polícia Militar foi acionada por um funcionário do motel que ouviu o choro de criança dentro do quarto. O sargento Cileibio Santos, da PM, acredita que a criança tenha chorado por fome. Em vistoria no quarto, foram encontrados cerca de 300 gramas de maconha, duas porções de crack, e outras duas porções de maconha embaladas e prontas para o uso.

Publicidade

As outras quatro pessoas que acompanhavam a menina eram três homens e uma mulher. Conforme reportagem do portal G1, os maiores devem responder por por uso compartilhado de drogas. O dono do motel não vai reponder por nenhum crime.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso das crianças. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).