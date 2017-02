Acidentes de trânsito marcam a tarde desta sexta na capital

Tweet no Twitter

Dois acidentes marcaram a tarde desta-sexta-feira (3) no DF. Um deles ocorreu em frente ao Ministério da Saúde e outro na W3 Norte, na altura da quadra 506. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos.

Quatro veículos foram envolvidos na colisão em frente ao Ministério da Saúde, na via S1. Um dos automóveis chegou a capotar durante o acidente. Apenas uma mulher, não identificada, precisou ser encaminhada para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Já na W3 Norte, duas das três faixas precisaram ser fechadas após uma colisão que envolveu dois carros e um caminhão. Ninguém ficou ferido.

Todas as vias já foram liberadas e o trânsito segue no fluxo normal.