Acidentes de trânsito marcam a madrugada deste domingo (28) no Distrito Federal

A madrugada deste domingo (28) foi bastante movimentada para os militares do Corpo de Bombeiros. Diversos acidentes de trânsito foram registrados em diferentes regiões do Distrito Federal. Em uma das colisões, um homem de 43 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.

Na BR-080, após as Sete Curvas, um carro capotou próximo a Ponte do Rio do Sal, KM 21. No entanto, nenhuma vítima foi localizada. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o veículo abandonado. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o automóvel era produto de furto ou roubo. Foram realizadas buscas nas proximidades, mas ninguém foi encontrado. O local ficou aos cuidados da PM.

Pouco tempo depois, dois veículos colidiram e acabaram acertando um poste na Epia, sentido Sul, próximo ao Viaduto Ayrton Senna. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos motoristas, de 25 anos, foi atendido pela corporação, mas recursou transporte. Ele preferiu ser encaminhado ao Hospital Santa Luzia pelos familiares. O jovem apresentava dores na cabeça, no tórax e nos braços. Já o outro condutor, de 21 anos, foi avaliado e contatou-se que ele não precisava de transporte para atendimento médico. Com o poste caído, duas faixas da via precisam ser interditadas.

Na BR-070, sentido Águas Lindas, um homem de 43 anos morreu após colidir o carro com outros dois veículos. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas outras passageiras ficaram feridas. Uma delas, de 29 anos, apresentava fraturas na perna direita, no braço esquerdo e nas costelas. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia consciente, orientada e estável.

Já a outra vítima, de aproximadamente 25 anos, foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) consciente e estável.O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma das faixas da via precisou ser interditada.