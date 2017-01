Acidente envolvendo duas motos deixa três feridos próximo ao Aeroporto JK

No fim da tarde desta quarta-feira (18), por volta das 17h45, uma colisão entre duas motos deixou três pessoas feridas. O acidente ocorreu na DF-025, entre o balão do Aeroporto JK e a Epia Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor de uma das motos envolvidas se queixava de dores no ombro esquerdo e recebeu os primeiros socorros no local. Em seguida, foi encaminhado pela corporação para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A passageira, que alegou sentir dores no quadril e sofreu escoriações pelo corpo, também foi encaminhada ao mesmo hospital.

Já o condutor da outra moto foi atendido no local e não precisou de transporte. Durante o atendimento às vitimas, uma faixa de cada sentido precisou ser interditada.