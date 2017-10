Acidente entre dois caminhões e quatro carros deixa feridos no Pistão Sul

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um acidente envolvendo dois caminhões e quatro carros de passeio prejudicou o trânsito do Pistão Sul, próximo ao viaduto da EPTG, no fim da manhã desta quarta-feira (25). A colisão ocorreu por volta das 12h30, no sentido sul. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital.

Um dos carros envolvidos ficou completamente destruído e foi parar embaixo de um dos caminhões. Os veículos envolvidos são: uma carreta Scania branca, cujo motorista de 45 anos não ficou ferido; e um caminhão MB caçamba, conduzido por um homem de 74, que nada sofreu.

Publicidade

Os ocupantes da Toyota Hilux e do GM Montana também não ficaram feridos. A motorista do Renault Logan e uma passageira do GM Corsa foram levados ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para atendimento médico. Esta última sofreu cervicalgia e permanecia consciente e orientada.