Acidente deixa feridos presos às ferragens na DF-001

Um grave acidente deixou duas pessoas feridas e presas às ferragens na tarde desta sexta-feira (10), na DF-001, na via de ligação entre Santa Maria e São Sebastião. Dois carros colidiram de frente por volta das 15h30. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente ao tentar desviar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um VW Logus cinza, conduzido por Francisco Pereira Lima, de 59 anos, bateu de frente com um GM Corsa verde, conduzido por Saulo Fernandes do Amaral, de 22 anos. Ambos tiveram de ser desencarcerados. Francisco foi transportado ao Hospital Regional do Gama (HRG), com fratura no fêmur esquerdo e escoriações, seu estado de saúde era instável. Saulo foi transportado pelo Samu para o mesmo hospital com dores na perna esquerda, cervicalgia e escoriações, seu estado era estável.

Publicidade

1 de 6

Após a colisão, o motorista de um Fiat Fiorino branco ainda tentou se esquivar do acidente, mas acabou se envolvendo. Porém, segundo os bombeiros, apenas o retrovisor foi atingido. O condutor do Fiorino não soube informar à equipe no local qual dos veículos havia sido responsável pela colisão.

O trânsito ficou totalmente interditado durante o atendimento e logo em seguida liberado pela Polícia Militar, que ficou responsável pelo local.