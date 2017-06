Acidente de carro mata 2º sargento do Exército na BR-080

Uma batida envolvendo dois carros e uma carreta matou um sargento do Exército na manhã desta quinta-feira (8), na BR-080, próximo à Brazlândia. Normando Teixeira de Paula, de 45 anos, dirigia o seu Corsa quando ocorreu a colisão. O veículo ficou destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o militar ficou preso às ferragens e foi encontrado com parada cardiorrespiratória. Ao ser retirado do veículo, o 2ª sargento passou por mais de uma hora de manobras de reanimação. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

O outro veículo é um carro oficial da prefeitura de Padre Bernardo (GO). O motorista, um homem de 45 anos, sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhado, consciente, ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O motorista da carreta, um homem também de 45, não ficou ferido. A perícia da Polícia Civil vai apontar as causas do acidente.