Abertas 835 vagas na educação profissional

São 16 cursos na Escola Técnica de Ceilândia e um no Centro Educacional 2 do Cruzeiro. Inscrições vão até 19 de janeiro e 3 de fevereiro, respectivamente

O Centro de Educação Profissional — Escola Técnica de Ceilândia, da Secretaria de Educação, abriu nesta terça-feira (17) 765 vagas em 16 cursos presenciais de formação inicial e continuada. Paralelamente, o Centro Educacional 2 do Cruzeiro também iniciou seleção para preenchimento de 70 vagas no curso técnico em serviços públicos integrado à Educação de Jovens e Adultos. A formação compõe o eixo tecnológico gestão e negócio e equivale ao ensino médio.

No caso da Escola Técnica de Ceilândia, os interessados têm até quinta-feira (19) para fazer a inscrição. O preenchimento dos postos é por meio de ordem de chegada na Área Especial da QNN 14, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas. De acordo com o edital, 5% das vagas são para candidatos com deficiência, desde que a condição não o impossibilite de desenvolver as habilidades e as competências do curso pleiteado, comprovada por laudo médico no ato da matrícula.

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos: original e cópia do comprovante de escolaridade (se for declaração de escolaridade, leve somente a original, atualizada dos últimos 30 dias); do comprovante de residência; do RG; e do CPF; além de uma foto 3×4 recente.

Há vagas para os cursos: assistente administrativo, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, auxiliar de cabeleireiro, barbeiro, costureiro industrial do vestuário, eletricista instalador predial de baixa tensão, manicure e pedicuro, marceneiro, modelista de roupas, operador de computador (iniciante), montador de equipamentos eletroeletrônicos (com ênfase em robótica), operador de computador (intermediário), programador de sistemas (Java básico), projetista de móveis planejados e suporte técnico em informática.

Curso técnico terá seleção por sorteio

Já no Centro Educacional 2 do Cruzeiro a inscrição deve ser feita até 3 de fevereiro, diretamente na secretaria da escola, no SHCES, Quadra 805, Lote 2, Área Especial, Cruzeiro Novo. Sempre das 8 às 12 horas e das 18h30 às 21h30.

A seleção será por sorteio em 7 de fevereiro no auditório da escola. Caso o número de inscritos ultrapasse o de vagas, haverá sorteio. Aqueles não contemplados até o limite de vagas disponíveis ficarão no cadastro reserva. Assim como em Ceilândia, 5% das vagas são para candidatos com deficiência.

Para efetivar a matrícula, é obrigatória a presença em uma das palestras sobre o plano de curso, em 6 e 7 de fevereiro, no auditório da unidade de ensino. Após essa atividade, o candidato assina uma declaração de ciência e aceitação das normas do curso, bem como responde às perguntas do questionário socioeconômico.

Centro de Educação Profissional — Escola Técnica de Ceilândia

16 cursos

Inscrições até 19 de janeiro (quinta-feira)

Das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Área Especial da QNN 14

(61) 3901-7545 e 3901-6927

Centro Educacional 2 do Cruzeiro

Curso técnico em serviços públicos integrado à Educação de Jovens e Adultos

Inscrições até 3 de fevereiro (sexta-feira)

Das 8 às 12 horas e das 18h30 às 21h30

SHCES, Quadra 805, Lote 2, Área Especial, Cruzeiro Novo

(61) 3901-8338