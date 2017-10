Abastecimento de água será suspenso em parte do Guará nesta sexta (3)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que realizará obras para melhoria no sistema de abastecimento de água na próxima sexta-feira (03) e, por conta disso, o sistema será interrompido das 6h às 24h no Lúcio Costa, SQB, CAAC e Expansão do Guará (Área Especial – Setor de Oficinas, QE 38, 40, 42, 44, 46).

Devido à suspensão, o grupo RD 06 que abrange as localidades de Guará I E II, Pólo de Modas, Cabs (EXCETO CH 01 E 02), Lúcio Costa, SQB e CAAC, não passarão pelo rodízio que estava programado para este sábado (4).

Publicidade

A Companhia comunicou, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. Com isso, segundo Caesb, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.