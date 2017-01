Zilu Camargo, ex de Zezé, é levada para hospital após sofrer acidente

Zilu Carmargo foi encaminhada ao Hospital Albert Einsten após sofrer um acidente de carro, na tarde desta sexta-feira (6), em São Paulo. A ex-mulher do cantor Zezé di Camargo colidiu contra outro carro após ter passado mal enquanto dirigia, por volta das 11h30. O estado dela não é grave.

No perfil oficial do instagram de Zilu, a assessoria da empresária publicou uma nota sobre o ocorrido. “A empresária Zilu Godoi teve um mal súbito hoje (06/01) quando estava indo fazer exames de rotina. Ela desmaiou e colidiu com outro carro. Foi socorrida e conduzida para o hospital Albert Einstein em Alphaville onde realizou vários exames. No momento está num quarto em observação”, diz a publicação.