William Waack é afastado da Globo após acusação de racismo; assunto vira trending topics no Twitter

Após suposto comentário de cunho racista, o jornalista William Waack foi afastado da Globo “até que a situação seja esclarecida”. A decisão foi tomada depois que o apresentador do Jornal da Globo apareceu em um vídeo, vazado na tarde desta quarta-feira (8), dizendo: “Tá buzinando por que, seu m… do c…? Você é um, não vou nem falar, eu sei quem é…”. Em seguida, ele parece dizer: “É preto, é coisa de preto”.

O outro lado de William Waack: o racista. pic.twitter.com/bKwP8bPsl4 Publicidade — Jorge Tadeu (@jorgetadeu7) 8 de novembro de 2017

O caso teve repercussão imediata nas redes sociais e o assuntou chegou a ser um dos mais comentados do mundo no Twitter. Indignados, internautas criticaram e pediram a imediata demissão do jornalista.

A emissora informou, em comunicado, que é “visceralmente contra o racismo”. O jornalista teria dito que não se lembrava do que disse no vídeo, mas pediu desculpas. Na edição de hoje, o Jornal da Globo será apresentado pela jornalista Renata Lo Prete.

Confira a nota: