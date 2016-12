Wesley Safadão ganhou da esposa, Thyane Dantas, um Mini Cooper, da marca alemã BMW. No Brasil, o carro pode custar na faixa de R$ 100 mil, dependendo do modelo.

Feliz com o presente de Natal, o artista publicou um vídeo do carro, com vários balões vermelhos, entrando na garagem de sua residência. “Pode entrar, meu presentinho de Natal”, comemorou Safadão no Snapchat.