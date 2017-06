Você sabe o que é o lúpulo? A cerveja Brahma te mostra

Sinônimo de cerveja no Brasil, Brahma elegeu o lúpulo, ingrediente essencial a toda boa cerveja, como o grande protagonista do novo filme da sua campanha mais recente “Quando você se sente, Isso pede Brahma”. Responsável por equilibrar o sabor e aroma inconfundíveis de Brahma, a função do lúpulo vai muito além de garantir o amargor da cerveja: ele é um poderoso conservante natural e ajuda a preservar a essência do líquido.

“O que faz uma grande cerveja é o equilíbrio entre dois extremos: os lúpulos e os cereais. Os cereais dão o sabor mais doce e os lúpulos trazem um toque de amargor. O sabor de Brahma vem da perfeita harmonia entre os ingredientes”, explica Luciano Horn, mestre cervejeiro de Brahma.

Para garantir uma cerveja de qualidade, Brahma checa a origem do lúpulo na fonte. A cerveja é feita com lúpulos importados dos Estados Unidos e Alemanha, colhidos apenas uma vez ao ano. Neste processo, que acontece entre outubro e novembro, o mestre cervejeiro de Brahma acompanha a colheita e a separação dos lúpulos para assegurar que tudo está perfeito para fazer uma Brahma.

Para apresentar, na prática, ao consumidor a importância deste ingrediente, a cerveja escolheu Ricardo, supervisor da área de brassagem, etapa da produção de cerveja que mistura os ingredientes em altas temperaturas, para integrar a campanha. Produzida pela agência Africa, o filme estreia nesta terça feira, 6 de junho, em TV aberta.

“Queremos despertar nas pessoas a mesma paixão com a qual fazemos cerveja. Para mostrar como é real a alegria que sentimos ao fazer uma boa cerveja, decidimos mostrar em nossos filmes os funcionários das cervejarias e os processos de produção e ingredientes que nos diferenciam. E todos poderão ver que a Brahma é feita de paixão, tradição e qualidade”, completa Pedro Adamy, diretor de marketing de Brahma. Assista ao vídeo.