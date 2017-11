Vídeo: tiroteio no show de Gusttavo Lima faz cantor deixar palco correndo

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O show de Gusttavo Lima na madrugada desta sábado, 4, na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, foi interrompido após um tiroteio. O portal de notícias G1, que teve acesso ao boletim de ocorrência, informa que um soldado se envolveu em uma briga durante a apresentação e fez diversos disparos para o alto. Ao resistir à abordagem de outro policial, ele teria sido baleado na perna. Ainda de acordo com o G1, ambos estavam de folga assistindo ao show.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o cantor saindo do palco assutado após o barulho dos disparos.

Publicidade

O show era parte do Festival Rebouças e ocorreu na arena do Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, na zona rural de Rondonópolis. Anitta deve se apresentar na noite deste sábado, 4, no mesmo local.

Procuradas pelo E+, as assessorias de iprensa de Gusttavo Lima e da Polícia Militar de Mato Grosso não foram localizadas até a publicação desta nota.

Um vídeo publicado na internet mostra o momento em que Gusttavo Lima é supostamente avisado sobre o tiroteio e deixa o palco:

Fonte: Estadão Conteúdo