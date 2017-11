Vídeo: Sandy é agredida por fã ao desembarcar em aeroporto

‘Foi algo mais forte do que eu’, explicou admirador

Sandy foi agredida por um fã ao desembarcar no Aeroporto de Aracaju, em Sergipe, no último fim de semana. A cantora esteve n cidade para apresentar a turnê “Meu Canto”. A situação foi registrada pelo próprio agressor, que transmitiu ao vivo o primeiro contato com a artista.

No vídeo, o rapaz, identificado como Thiago, se aproxima de Sandy e pede para ela autografar seu DVD. Prontamente, a cantora atendo ao pedido e pergunta se o nome tem a letra “h”. Em seguida, o jovem puxa o cabelo da artista, que grita: “Ai, menina! Ai, meu cabelo!”.

Após diversas críticas, o rapaz usou as redes sociais para se explicar. De acordo com ele, a confusão aconteceu devido ao comportamento dos seguranças, que o impediram de se aproximar de Sandy.

“Só queria um abraço mesmo. Quando coloquei o braço sobre o ombro e o pescoço dela, os seguranças seguraram no meu braço e me puxaram. Com isso, os cabelos dela devem ter enrolado nos braços deles também. Não tive culpa”, disse.

Logo depois, Thiago completou: “Foi algo mais forte do que eu, uma impossibilidade que a emoção tomou conta de mim. Não sou louco e não sou psicótico. Sou apenas um fã, assim como qualquer outro. Foi uma coisa de coragem, de eu querer abraçar ela meio à força. Mas deu nisso… Peço muito perdão a Sandy. Não queria causar constrangimento”.