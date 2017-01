Vídeo registra momento em que homem invade casamento e atira em convidados em Alagoas

Durante uma cerimônia de casamento em Limoeiro de Anadia, no interior de Alagoas, três foram baleados na tarde do último sábado (28). O suspeito dos disparos, identificado como Umberto Ferreira dos Santos, seria funcionário público e teria agido por vingança, pois suspeitava que um de seus alvos teria assassinado seu filho. As vítimas seriam pai, filho e nora. As informações são do site Alagoas 24 horas.

Em um vídeo que começou a circular na internet nesta terça-feira (31), um homem de camisa listrada aparece seguindo os noivos e, em um determinado momento, retira uma arma e começa a efetuar os disparos. Em seguida, ele sai calmamente da igreja. As imagens teriam sido registradas por um cinegrafista que filmava o matrimônio.

Os feridos foram socorridos e levados para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

