Vídeo: pastora quebra imagens católicas e revolta internautas

Um vídeo publicado na terça-feira (10) está causando revolta nos internautas e moradores de Botucatu, interior de São Paulo. Nas imagens, mulheres aparecem fazendo um “ritual de oração” e em seguida uma suposta pastora quebra imagens de santos católicos.

Enquanto a pastora quebrava as imagens, ao fundo mulheres gritavam: “Oh, glória. Não aceito outro Deus. Aleluia, Jesus. Teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa, Senhor, meu pai, que foi feita pelas mãos do inimigo. Seu nome será honrado e glorificado. Está quebrada, em nome de Jesus”, dizem os obreiros.

O vídeo foi postado na página do Facebook de um membro da igreja, mas apagado logo em seguida devido à repercussão negativa que gerou.

Segundo o Conselho Municipal de Pastores, a prática de quebrar os santos é comum e ocorre quando alguém é convertido à nova religião. O conselho afirmou ainda que não concorda com a filmagem e divulgação do ato, já que respeita todas as religiões. O conselho alegou, ainda, que vai entrar em contato com a pastora para ter mais informações sobre o ocorrido.