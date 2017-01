Vídeo mostra presos do PCC comemorando mortes em Alcaçuz

Uma gravação feita por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, mostra uma reunião ocorrida no pátio depois do massacre que matou pelo menos 26 detentos que pertenciam à facção rival, Sindicato do Crime de RN (SDC), no sábado, dia 14. Todos tiveram as cabeças decapitadas.

No encontro, um preso faz “um balanço” da rebelião e dá os parabéns para os demais comparsas pelas mortes dos rivais. Para o detento, mesmo em minoria, o PCC invadiu dois pavilhões e só não entrou no terceiro, porque acabou a munição das armas. “Chegou até mim que já foram 33 mortos do Sindicato (facção rival filiada ao Comando Vermelho) e, graças a Deus, não perdemos nenhum dos nossos irmãos”, disse o preso.

No final, o preso incita uma série de gritos de guerra. “Um por todos e todos por um”, “se Deus é por nós, quem será contra nós”. Por último, eles gritam “paz, justiça e liberdade”, que é o conhecido lema do PCC desde a sua fundação, em 1993.

